Una jornada técnica aborda la prevención de accidentes en cubiertas y trabajos en altura

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva ha acogido una jornada técnica centrada en los trabajos en cubiertas y altura, una de las actividades con mayor riesgo de accidentes graves y mortales en el ámbito laboral.

La iniciativa, organizada en colaboración con Gorespro y Quirón Prevención, ha reunido a cerca de 80 profesionales de la prevención, técnicos especializados, empresas y delegados sindicales para analizar medidas de seguridad y planificación preventiva en este tipo de trabajos.

Durante la jornada se han abordado aspectos relacionados con la coordinación de actividades empresariales, los sistemas de acceso y permanencia en altura, los métodos de rescate y el uso correcto de equipos y protecciones de seguridad.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, destacó la importancia de este tipo de acciones formativas en una época del año en la que aumenta la actividad relacionada con la construcción, el mantenimiento de edificios, las instalaciones industriales o el montaje de placas solares.

Duarte subrayó que muchos accidentes laborales graves “pueden y deben evitarse” mediante el conocimiento, la formación y la aplicación adecuada de medidas preventivas eficaces.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, desarrolla labores de asesoramiento técnico, promoción de la cultura preventiva y seguimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Además, colabora con la Inspección de Trabajo y con órganos judiciales en materia de prevención y control del cumplimiento de la normativa laboral.