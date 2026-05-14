Nuevo Molino da un paso clave para contar con un nuevo aparcamiento público

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el inicio de los trámites para la concesión demanial de un solar municipal situado junto al Hospital Quirónsalud Huelva, en la barriada de Nuevo Molino, donde está prevista la construcción de un nuevo aparcamiento público en superficie promovido por iniciativa vecinal.

El proyecto ha sido impulsado por la Cooperativa Costa de la Luz Parking S. Coop. And. y contempla la creación de un estacionamiento con 68 plazas destinado a aliviar los problemas de aparcamiento existentes en la zona.

El acuerdo aprobado incluye también el visto bueno al Proyecto Básico y de Ejecución del futuro parking, así como la apertura de un periodo de información pública previo a la futura licitación.

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Paco Muñoz, ha señalado que esta actuación responde a una demanda vecinal histórica y supone “un paso decisivo” para mejorar la movilidad y el estacionamiento en el barrio.

Según ha explicado el Consistorio, el aparcamiento se levantará sobre un suelo dotacional municipal actualmente infrautilizado y contará con criterios de integración urbana, calidad ambiental y reducción del impacto térmico.

Los informes técnicos municipales han avalado la viabilidad urbanística de la actuación al considerar compatible el uso previsto con el planeamiento vigente.

El proyecto tendrá una concesión administrativa de 45 años no prorrogables y estará sometido además a los procedimientos de calificación ambiental necesarios antes del inicio de las obras.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de mejora de la movilidad y regeneración urbana en distintos barrios de la ciudad.