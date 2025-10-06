Vecinos alertan del riesgo de colapso de Villa Rosa mientras el Ayuntamiento aún no inicia su rehabilitación

Vecinos del Conquero han vuelto a mostrar su preocupación por el estado de Villa Rosa, la emblemática vivienda centenaria que lleva años deteriorándose sin que se haya iniciado su rehabilitación. Según denuncian, la parte trasera del edificio se ha derrumbado parcialmente, dejando al descubierto la estructura y dependencias interiores, mientras que la única esquina que permanece en pie presenta grietas que amenazan con un desplome inminente.

El Ayuntamiento de Huelva tiene desde antes del verano una orden judicial favorable para actuar sobre Villa Rosa, lo que le permite iniciar de inmediato los trabajos de restauración. Sin embargo, hasta la fecha, las obras no han comenzado, generando malestar entre los residentes y asociaciones vecinales que exigen una intervención urgente para garantizar la seguridad del entorno y preservar este patrimonio histórico.

El riesgo de colapso total del edificio preocupa especialmente porque no hay terceros que frenen la actuación: la administración local tiene plena capacidad para ejecutar las obras, pero la paralización actual deja al inmueble a merced del tiempo y del deterioro progresivo. Los vecinos señalan que cada día que pasa se agrava la degradación, aumentando los riesgos para quienes viven cerca y para la conservación de esta construcción centenaria.

En su momento, la formación Andalucía Por Sí Huelva ya denunció la situación de Villa Rosa, alertando sobre la necesidad de actuar con rapidez. Ahora, este clamo se hace más fuerte desde la propia comunidad, que exige al Ayuntamiento que cumpla con la orden judicial y garantice la seguridad del edificio antes de que sea demasiado tarde.