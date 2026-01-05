Los Reyes Magos transforman el Hospital Infanta Elena en un lugar de ilusión y esperanza
Risas, emoción y gestos de cariño marcan una entrañable visita a pacientes, mayores ingresados y familias en una mañana muy especial
Durante toda la mañana de este lunes, el Hospital Infanta Elena está viviendo una jornada distinta, cargada de emoción y simbolismo, gracias a la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, encarnados por profesionales del propio centro sanitario.
Melchor, Gaspar y Baltasar están recorriendo las distintas plantas y habitaciones, repartiendo sonrisas, palabras de ánimo y momentos de cercanía tanto a niños como a adultos ingresados. Especialmente emotivo está siendo el encuentro con los pacientes de mayor edad, quienes en estas fechas sienten con más intensidad la distancia de sus seres queridos y para quienes esta visita supone un auténtico soplo de alegría.
El ambiente festivo se completa con la entrega de juguetes, prevista para última hora de la mañana, a los hijos e hijas de los trabajadores del hospital, poniendo así el broche a una iniciativa que mezcla ilusión, humanidad y compromiso.
En un entorno donde la esperanza es fundamental, la presencia de los Reyes Magos ha demostrado que, incluso entre pasillos y habitaciones, la magia del 6 de enero también sabe abrirse camino.