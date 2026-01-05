Los Reyes Magos transforman el Hospital Infanta Elena en un lugar de ilusión y esperanza

Durante toda la mañana de este lunes, el Hospital Infanta Elena está viviendo una jornada distinta, cargada de emoción y simbolismo, gracias a la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, encarnados por profesionales del propio centro sanitario.

Melchor, Gaspar y Baltasar están recorriendo las distintas plantas y habitaciones, repartiendo sonrisas, palabras de ánimo y momentos de cercanía tanto a niños como a adultos ingresados. Especialmente emotivo está siendo el encuentro con los pacientes de mayor edad, quienes en estas fechas sienten con más intensidad la distancia de sus seres queridos y para quienes esta visita supone un auténtico soplo de alegría.

Visita de los Reyes Magos al Hospital Infanta Elena

El ambiente festivo se completa con la entrega de juguetes, prevista para última hora de la mañana, a los hijos e hijas de los trabajadores del hospital, poniendo así el broche a una iniciativa que mezcla ilusión, humanidad y compromiso.

En un entorno donde la esperanza es fundamental, la presencia de los Reyes Magos ha demostrado que, incluso entre pasillos y habitaciones, la magia del 6 de enero también sabe abrirse camino.