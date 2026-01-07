El Ayuntamiento y Telpark activan nuevos descuentos en aparcamientos para impulsar el comercio en las rebajas

El Ayuntamiento de Huelva ha acordado con Telpark la puesta en marcha de nuevos descuentos en sus estacionamientos con el objetivo de apoyar al comercio y la hostelería local durante el periodo de rebajas. La medida se enmarca en el Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible y estará vigente desde hoy, 7 de enero, hasta el próximo 31 de enero.

Durante este periodo, los usuarios podrán estacionar hasta 12 horas por 2,49 euros en el parking del Mercado del Carmen y por 2,99 euros en el de Pablo Rada mediante los bonos Multipass, disponibles en paquetes de 5, 10 y 20 usos. Estos bonos, con una validez de un año, se adquieren a través de la aplicación de Telpark y permiten el acceso automático a los aparcamientos mediante lectura digital de la matrícula, sin necesidad de ticket, además de posibilitar el cambio de vehículo asociado de forma flexible.

Desde el Consistorio se ha subrayado que la campaña busca facilitar el acceso al centro urbano y fomentar las compras en el comercio de proximidad y el consumo en bares y restaurantes en un momento clave para el sector. La iniciativa pretende convertir el aparcamiento en una herramienta de dinamización económica y mejorar la experiencia de quienes se desplazan al centro de la ciudad.

Como novedad, el programa incorpora este año un incentivo adicional para la movilidad sostenible, con un descuento del 30% en la recarga de vehículos eléctricos en los cargadores ubicados en los aparcamientos Telpark de la ciudad para los usuarios que dispongan de bonos Multipass.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y Telpark se viene desarrollando desde hace años con distintas campañas que han permitido a miles de onubenses beneficiarse de tarifas reducidas, incrementando la afluencia al centro urbano durante periodos de alta actividad comercial y contribuyendo a una ciudad más accesible, cómoda y sostenible.