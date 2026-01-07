Los onubenses se vuelcan con la programación municipal y llenan las calles de ambiente y tradición

Los onubenses han respondido de forma masiva a la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Huelva, según ha destacado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, quien ha subrayado “la ilusión de niños y niñas y la manera en la que la ciudadanía ha vivido intensamente su ciudad, potenciando las tradiciones y llenando las calles de alegría”.

Molina ha señalado que, a pesar del frío y la lluvia, “la participación y el ambiente vivido en las calles son el verdadero éxito de un trabajo planificado durante meses”, en el que el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de empresas y entidades locales para que Huelva disfrutara de unas fiestas pensadas para compartir en familia.

Entre los principales datos ofrecidos, destacan los llenos absolutos en los espectáculos y conciertos de la Casa Colón y el Gran Teatro, así como la gran afluencia de público en actos emblemáticos como la llegada de los Reyes Magos en barco a la Marina del Odiel, la Cabalgata o las actividades desarrolladas en los barrios.

Tras la llegada de Sus Majestades, los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión permanecieron en el Ayuntamiento para la tradicional recogida de cartas, que se prolongó hasta pasadas las diez y media de la noche para que ningún niño se quedara sin su encuentro personal. Especial protagonismo tuvo también la implicación del barrio de El Polvorín en la recepción del Heraldo.

La Cabalgata de Reyes, el evento más multitudinario de la programación, contó este año con más de 500 figurantes, la participación de asociaciones juveniles y un refuerzo musical sin precedentes, con cuatro bandas y una charanga acompañando el desfile, además de la colaboración de numerosas empresas onubenses.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se ha valorado de forma muy positiva el desarrollo del Plan de Seguridad Cabalgata 2026, destacando la normalidad con la que transcurrieron los actos. Solo se registraron dos incidencias por niños perdidos y cuatro asistencias sanitarias, en un dispositivo que movilizó a más de 150 efectivos de Protección Civil, Policía Local, Tráfico y Bomberos.

La Plaza de las Monjas volvió a ser el epicentro de la programación, con un balance muy positivo para los artesanos, mientras se duplicaron los talleres infantiles, más de 3.700 personas utilizaron el tren turístico y la iluminación llegó a más de 160 calles. La programación se cerró con el récord de participación en la San Silvestre, que superó los 2.000 inscritos.