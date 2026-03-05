Huelva constituye su Tribunal Económico-Administrativo municipal para resolver reclamaciones de ciudadanos y empresas

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado la sesión constitutiva del nuevo Tribunal Económico-Administrativo Municipal (TEAMH), un órgano que formará parte de la estructura administrativa derivada del reconocimiento de Huelva como municipio de gran población y que servirá para resolver reclamaciones económico-administrativas de ciudadanos y empresas.

El tribunal ha quedado formalmente constituido en su primera sesión, presidida por Luis Alberto Malvárez Pascual, catedrático de Derecho Público y del Trabajo de la Universidad de Huelva. Como secretario actuará Guillermo Jorge García‑Orta Domínguez, funcionario del Ayuntamiento, mientras que la vocal será Eulalia María Jara Corrales, funcionaria de administración local con habilitación nacional y tesorera del Ayuntamiento de Gibraleón. Como suplente figura Sagrario González Díaz.

La creación de este órgano responde a la nueva organización administrativa derivada de la inclusión de Huelva en el régimen de municipios de gran población, aprobado por el Parlamento de Andalucía en noviembre de 2024.

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha destacado que la puesta en marcha del tribunal supone “un paso importante en el proceso de modernización institucional del Ayuntamiento”, al reforzar las garantías de los ciudadanos en su relación con la administración municipal.

Este nuevo órgano permitirá que cualquier vecino o empresa pueda recurrir decisiones económicas o tributarias adoptadas por el Ayuntamiento ante una instancia especializada e independiente dentro de la propia administración local.

Entre sus funciones estará la resolución de reclamaciones relacionadas con la gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos municipales, así como la emisión de dictámenes sobre proyectos de ordenanzas fiscales cuando lo soliciten los órganos municipales competentes.

Desde el área de Economía y Hacienda destacan que el tribunal funcionará con criterios de independencia técnica, rapidez y gratuidad, permitiendo además acercar la justicia administrativa a la ciudadanía y evitando que los reclamantes tengan que acudir a otras instancias fuera de la ciudad.