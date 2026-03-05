La Subdelegación del Gobierno en Huelva conmemora el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha celebrado este jueves un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que se ha puesto de relieve el compromiso de las instituciones y de la sociedad con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El acto, presidido por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha incluido la lectura de la Declaración Institucional, en la que han participado representantes de diferentes ámbitos institucionales y sociales. Entre ellos han estado presentes una representante de la Subdelegación de Defensa, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de organizaciones sociales.

También han tomado parte en el acto Marcos López, de la Asociación Arcoíris; Cristina Rosal, de la Fundación Secretariado Gitano; Esther Fortes, de Poetas por la Paz; y Myriam Martín, en representación de la Universidad de Huelva.

Durante su intervención, María José Rico ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la igualdad de género y con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. En este sentido, ha subrayado la importancia de seguir impulsando políticas públicas que garanticen la plena autonomía de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

La subdelegada también ha destacado los avances logrados en los últimos años en materia de empleo femenino, la reducción de la brecha salarial y el refuerzo de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, al tiempo que ha señalado que aún queda camino por recorrer para alcanzar una sociedad plenamente igualitaria.

Asimismo, Rico ha puesto en valor el papel del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, destacando que su trabajo y compromiso han sido fundamentales para impulsar avances en derechos, igualdad y justicia social.