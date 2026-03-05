La sociedad civil reclama en Huelva un Consejo Ibérico permanente para supervisar los acuerdos entre España y Portugal

La sociedad civil iberista celebrará este jueves un acto público en Plaza de las Monjas para reclamar la creación de un Consejo Ibérico permanente que permita fiscalizar y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados entre España y Portugal en sus encuentros bilaterales.

La iniciativa, impulsada por la Sociedad Iberista dentro del marco del Foro Cívico Ibérico, consistirá en la lectura del manifiesto titulado “Por una Península Ibérica Participativa, Estratégica y Democrática”, prevista para las 18.00 horas y abierta a la ciudadanía.

El documento plantea la creación de un órgano estable, formal y jurídicamente reconocido que garantice el seguimiento efectivo de los compromisos adoptados entre ambos países. El manifiesto cuenta con el respaldo de diversas personalidades del ámbito cultural y social, entre ellas el exfutbolista portugués Paulo Futre y el hispanista Ian Gibson.

Durante el acto intervendrá Pablo Revilla, coordinador federal de la Sociedad Iberista para el sur de la península, encargado de dar lectura pública al manifiesto.

La propuesta se inspira en modelos de cooperación regional consolidados en Europa, como el Benelux o el Consejo Nórdico, que cuentan con estructuras permanentes de coordinación estratégica.

Entre las prioridades señaladas en el documento destacan tres grandes ámbitos de cooperación: el desarrollo de una soberanía energética basada en energías renovables, la consolidación de la península como polo tecnológico europeo y el refuerzo de su papel como plataforma logística internacional entre Europa, África, América Latina y Asia.

El coordinador general de la Sociedad Iberista, Adrián Gebé, ha advertido de que la cooperación entre ambos países no puede limitarse a “declaraciones institucionales o fotografías diplomáticas” y ha defendido la necesidad de mecanismos permanentes que garanticen la transparencia y la participación ciudadana en los proyectos comunes entre España y Portugal.