Un vecino de Huelva convierte el barrio de Santa Marta en fenómeno viral en redes sociales

Un vídeo grabado en el barrio onubense de Santa Marta se ha convertido en uno de los contenidos más comentados en redes sociales en las últimas horas. Su autor, el creador audiovisual Ricardo Navarro, conocido como Dronerihuelva y vecino del propio barrio, ha logrado que una pieza sobre la vida cotidiana en la zona supere en menos de 24 horas las 100.000 visualizaciones, además de miles de comentarios, compartidos y reacciones.

El reel, realizado con imágenes reales de calles, comercios y vecinos de Santa Marta, está narrado con una voz en off cercana e irónica que arranca con una frase que resume el espíritu del vídeo: “Podría ser cualquier barrio, pero es el mío… o el tuyo”. Con ese planteamiento, el creador propone un recorrido por escenas que reflejan la vida diaria del barrio.

Entre los momentos que aparecen en el vídeo figuran situaciones reconocibles para muchos vecinos, como el paseo de la tarde en pareja, la compra del pan o la fruta en los comercios del barrio, el ambiente del conocido bar Spencer, el clásico “manitas” que arregla cualquier avería o los coches aparcados de forma improvisada. Todo ello culmina con una frase que ya se ha convertido en uno de los lemas más repetidos entre quienes han visto el vídeo: “Si no hay tendedero, no hay barrio”.

El éxito del contenido radica, según destacan muchos usuarios, en la naturalidad con la que retrata la vida de un barrio popular. Frente a las producciones más elaboradas o artificiales que abundan en internet, el vídeo apuesta por mostrar escenas cotidianas con humor y cercanía, algo que ha conectado con miles de personas.

Los comentarios en redes reflejan esa identificación. Muchos usuarios aseguran que, aunque no vivan en Santa Marta, reconocen en las imágenes escenas que recuerdan a sus propios barrios o a su infancia.

Ricardo Navarro, piloto de drones y creador audiovisual, lleva años difundiendo imágenes de Huelva desde perspectivas aéreas y proyectos visuales vinculados al territorio. Con este nuevo vídeo ha logrado dar un paso más al convertir un barrio concreto en un símbolo de la vida cotidiana que comparten muchas ciudades.

El reel, publicado en la cuenta de Instagram @dronerihuelva, continúa sumando visualizaciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos virales más destacados de los últimos días en Huelva.