135 alumnos de la Universidad de Huelva participan en una jornada del programa Mentor 10

Un total de 135 estudiantes de la Universidad de Huelva han participado en una nueva edición del programa Mentor 10, una iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para acercar a deportistas de élite al ámbito educativo.

La actividad, celebrada en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, ha contado con la participación de la kickboxer Cristina Morales y la triatleta María Pujol, quienes compartieron su experiencia deportiva y personal con el alumnado.

El encuentro fue inaugurado por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, junto a la vicerrectora de Proyección Universitaria de la UHU, Joaquina Castillo. Durante la jornada se celebró una charla motivacional seguida de una actividad práctica desarrollada en el Pabellón de Deportes Príncipe de Asturias.

El programa Mentor 10 tiene como objetivo que deportistas de alto nivel, en activo o retirados, compartan sus experiencias con jóvenes y deportistas en formación, fomentando hábitos saludables y valores positivos como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

Entre las mentoras participantes destaca Cristina Morales, tres veces campeona del mundo profesional ISKA, así como María Pujol, medalla de plata en el Campeonato del Mundo Universitario de triatlón y con numerosos podios en campeonatos nacionales de duatlón y triatlón.