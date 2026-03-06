Huelva conmemora el 8M con un acto institucional en defensa de la igualdad

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, en una jornada destinada a reivindicar la igualdad real entre mujeres y hombres y a visibilizar el compromiso de las administraciones públicas con este objetivo.

El encuentro ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, además de miembros del tejido institucional y social de la capital onubense.

Durante el acto se puso de relieve la importancia de seguir impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, así como de reforzar la implicación de la sociedad en la lucha contra cualquier forma de discriminación por razón de género.

La conmemoración del 8M en Huelva se enmarca en una programación de actividades destinadas a promover la igualdad, sensibilizar a la ciudadanía y reconocer el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.