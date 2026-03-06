La Policía Local refuerza en marzo los controles de cinturón y velocidad en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local de Huelva, ha puesto en marcha durante el mes de marzo una campaña especial de vigilancia en las vías urbanas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y concienciar a los conductores sobre el uso del cinturón de seguridad y el respeto a los límites de velocidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha explicado que esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Tráfico y tiene un carácter principalmente preventivo. “Nuestro objetivo no es sancionar, sino recordar que gestos tan sencillos como abrocharse el cinturón o asegurar correctamente a los menores pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de accidente”, ha señalado.

La primera fase de la campaña se desarrollará del 9 al 15 de marzo y se centrará en el control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Durante esos días, los agentes intensificarán la vigilancia especialmente en las entradas y salidas de centros escolares para comprobar que los menores viajan correctamente protegidos.

Posteriormente, los días 17, 18 y 19 de marzo se llevará a cabo una segunda fase dedicada al control de velocidad mediante radares en distintas avenidas y calles de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a usuarios vulnerables como peatones y ciclistas.

Los controles se realizarán en diferentes franjas horarias y en numerosas vías de la capital onubense, entre ellas las avenidas de Andalucía, Federico Molina, Cristóbal Colón, Manuel Siurot o la Unión Europea, entre otras. Desde la Policía Local se insiste en que estas campañas buscan principalmente fomentar hábitos de conducción seguros y reducir los factores de riesgo en la circulación urbana.