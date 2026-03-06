Buscar
viernes. 06.03.2026
La Policía Local refuerza en marzo los controles de cinturón y velocidad en Huelva

El Ayuntamiento pone en marcha una campaña especial de vigilancia en las vías urbanas con controles en diferentes puntos de la ciudad

Control de la Policía Local.
Redacción
06/03/26 - 14:07

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local de Huelva, ha puesto en marcha durante el mes de marzo una campaña especial de vigilancia en las vías urbanas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y concienciar a los conductores sobre el uso del cinturón de seguridad y el respeto a los límites de velocidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha explicado que esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Tráfico y tiene un carácter principalmente preventivo. “Nuestro objetivo no es sancionar, sino recordar que gestos tan sencillos como abrocharse el cinturón o asegurar correctamente a los menores pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de accidente”, ha señalado.

La primera fase de la campaña se desarrollará del 9 al 15 de marzo y se centrará en el control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Durante esos días, los agentes intensificarán la vigilancia especialmente en las entradas y salidas de centros escolares para comprobar que los menores viajan correctamente protegidos.

Posteriormente, los días 17, 18 y 19 de marzo se llevará a cabo una segunda fase dedicada al control de velocidad mediante radares en distintas avenidas y calles de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a usuarios vulnerables como peatones y ciclistas.

Los controles se realizarán en diferentes franjas horarias y en numerosas vías de la capital onubense, entre ellas las avenidas de Andalucía, Federico Molina, Cristóbal Colón, Manuel Siurot o la Unión Europea, entre otras. Desde la Policía Local se insiste en que estas campañas buscan principalmente fomentar hábitos de conducción seguros y reducir los factores de riesgo en la circulación urbana.