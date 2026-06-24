Valdocco cierra 2025 con superávit y refuerza su papel como motor de inclusión social

La Fundación Valdocco ha consolidado su recuperación económica y organizativa tras cerrar el ejercicio 2025 con un excedente de 310.248 euros y un incremento de su patrimonio neto superior a los 280.000 euros. El balance, presentado ante el Patronato de la entidad, refleja además una importante reducción de la deuda a corto plazo y una mejora de la liquidez, sentando las bases para garantizar la sostenibilidad futura de la organización.

El Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, patronos de la fundación, han destacado que las aportaciones extraordinarias realizadas durante el último año y el acompañamiento técnico prestado han sido determinantes para revertir una situación marcada por años de dificultades económicas y administrativas.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha subrayado que Valdocco es una entidad de referencia por su capacidad para transformar vidas a través de la formación y el empleo. En este sentido, ha destacado que el apoyo municipal ha ido más allá de la aportación económica, impulsando también la homologación de las aulas de la fundación para impartir formación profesional para el empleo.

Gracias a esta actuación, las instalaciones ya han acogido cursos de montaje industrial y soldadura dirigidos a más de 60 personas, con nuevas acciones previstas en los próximos meses. El objetivo es convertir a Valdocco en una auténtica escuela de oficios vinculada a los sectores emergentes de la industria sostenible, las energías renovables y el hidrógeno verde.

Por su parte, la diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz, ha destacado el compromiso de ambas administraciones con una entidad cuya actividad beneficia a personas de toda la provincia, especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Durante 2025, la fundación atendió a 207 familias y a un total de 2.808 usuarios a través de 17 programas diferentes. Además, desarrolló 228 acciones, impartió 8.811 horas de formación, facilitó 218 inserciones laborales y promovió la creación de 27 empresas.

La actividad de Valdocco llegó también a 13 municipios de la provincia, donde atendió a 268 personas fuera de la capital, además de desarrollar programas dirigidos a 467 menores.

En el apartado económico, el Ayuntamiento de Huelva aportó de forma extraordinaria 76.400 euros, a los que se suman los 30.000 euros del convenio anual y otros 25.000 euros destinados a programas de empleo y formación. La Diputación Provincial contribuyó con una aportación extraordinaria de 66.397 euros para reforzar la estabilidad de la entidad.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Fundación Valdocco inicia una nueva etapa marcada por la estabilidad financiera, el fortalecimiento institucional y el impulso de programas de formación e inclusión social destinados a mejorar las oportunidades laborales de miles de onubenses.