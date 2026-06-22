La Junta de Gobierno Municipal aprueba las bases de las subvenciones al deporte federado

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado las bases de una nueva convocatoria de subvenciones al deporte federado de base dotada con 115.500 euros, al tiempo que ha dado luz verde a una actuación urbanística en La Florida que permitirá la construcción de hasta 19 nuevas viviendas en una parcela que hasta ahora estaba destinada a uso terciario de oficinas.

En materia deportiva, las ayudas impulsadas por la Concejalía de Deportes, Salud y Consumo están dirigidas a clubes y entidades deportivas de la capital que participan en competiciones oficiales federadas. El objetivo es contribuir a sufragar parte de los gastos derivados de su actividad y reforzar el tejido deportivo de la ciudad.

La convocatoria se tramitará mediante concurrencia competitiva y permitirá financiar conceptos como licencias federativas, arbitrajes, desplazamientos, alojamientos vinculados a competiciones, gastos de personal, seguros, alquiler o uso de instalaciones deportivas, material deportivo e incluso acciones de comunicación relacionadas con la actividad federada.

Una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, los clubes interesados dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica municipal.

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha señalado que estas ayudas representan una apuesta por el deporte base y por la labor que desarrollan los clubes deportivos de la ciudad.

Según ha destacado, detrás de estas entidades existe una importante labor formativa y social que beneficia a cientos de niños, jóvenes y familias, fomentando valores como el esfuerzo, el respeto, la convivencia y el compañerismo.

Nuevas viviendas en La Florida

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Estudio de Ordenación para modificar la calificación urbanística de una parcela situada en la avenida de Honduras, en la zona de La Florida, permitiendo su transformación en suelo residencial colectivo.

La actuación afecta a la parcela T-1 del Plan Parcial La Florida, ubicada en la esquina entre la avenida de Honduras y la calle La Zarza. El cambio permitirá construir hasta 19 nuevas viviendas en un espacio que actualmente estaba reservado para oficinas y que permanece sin desarrollar desde hace años.

Desde el Ayuntamiento destacan que la operación no supondrá un incremento del aprovechamiento urbanístico previsto ni requerirá modificaciones en la urbanización existente, los viales o las redes de servicios.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha defendido la medida como una herramienta para responder a la creciente demanda de vivienda existente en la ciudad, especialmente entre jóvenes y personas que buscan acceder por primera vez a una vivienda.

Arias ha señalado que el Consistorio está trabajando para facilitar nuevas promociones residenciales mediante la adaptación del planeamiento urbanístico a las necesidades actuales de Huelva, aprovechando parcelas que permanecían sin uso y favoreciendo la ampliación de la oferta disponible.

Con estas dos decisiones, el Ayuntamiento combina el respaldo al deporte base con nuevas medidas destinadas a incrementar el parque residencial de la capital y dar salida a suelos que llevaban años pendientes de desarrollo.