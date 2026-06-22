La Policía Adscrita casi duplica su plantilla en Huelva con la llegada de 19 nuevos agentes

La Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Huelva ha reforzado de forma notable su presencia en la provincia con la incorporación de 19 nuevos agentes, una ampliación que eleva la plantilla total hasta los 44 efectivos y que supone uno de los mayores incrementos de personal registrados en los últimos años.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la unidad, destacando la importancia de este refuerzo para mejorar la prestación de servicios esenciales que desarrolla este cuerpo policial en colaboración con distintas áreas de la administración autonómica.

Durante el acto, Correa felicitó a los agentes que se incorporan a la plantilla provincial y subrayó que esta ampliación responde a una demanda histórica que permitirá mejorar la capacidad operativa de la unidad en Huelva.

La Policía Adscrita desarrolla funciones muy específicas dentro de las competencias de la Junta de Andalucía. Entre ellas destaca la protección de menores, colaborando estrechamente con los servicios de protección de la administración autonómica en actuaciones relacionadas con situaciones de vulnerabilidad o riesgo.

Asimismo, los agentes desempeñan una labor fundamental en materia medioambiental, especialmente a través de su colaboración con el Plan Infoca durante la campaña de prevención y lucha contra los incendios forestales. También participan en tareas de vigilancia y protección de parques naturales y espacios protegidos de Andalucía.

Desde la Junta destacan que este refuerzo contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta de la unidad y a fortalecer servicios considerados prioritarios para la protección de los ciudadanos y del patrimonio natural andaluz.