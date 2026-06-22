Correr por quienes regalaron una segunda oportunidad

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha presentado la V Carrera Solidaria en Homenaje a los Donantes de Órganos y Tejidos, una iniciativa que volverá a convertir el deporte en un reconocimiento público a la solidaridad de quienes, con su decisión de donar, han permitido salvar o mejorar la vida de cientos de personas.

La prueba se celebrará el próximo 6 de septiembre, a partir de las 9:30 horas, con salida y meta en el centro comercial Holea, y recorrerá un trazado aproximado de cinco kilómetros por el entorno de la Universidad de Huelva.

Organizada por la Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, la carrera cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, Holea, Diamond Onuba, Chihuahua y Momo Tickets, además del respaldo de asociaciones de pacientes y entidades vinculadas al mundo de los trasplantes.

Durante la presentación del evento, los organizadores destacaron que la carrera va mucho más allá de una actividad deportiva. Su principal objetivo es agradecer la generosidad de los donantes y de sus familias, así como concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

"Detrás de cada trasplante hay una historia de solidaridad y esperanza", señalaron los responsables de la iniciativa, recordando que la decisión de donar permite ofrecer una segunda oportunidad a muchas personas que esperan un órgano para seguir viviendo.

El acto contó con la presencia de representantes del centro hospitalario, del Ayuntamiento de Huelva, del Real Club Recreativo de Huelva y de diversas asociaciones de pacientes, entre ellas Alcer, ASVEA, la Asociación de Trasplantados Hepáticos y el Club Deportivo de Pacientes Trasplantados Andaluces.

Las inscripciones serán gratuitas y podrán formalizarse a partir de la próxima semana a través de la plataforma Momo Tickets, así como de forma presencial en el punto de atención al cliente de Holea y en el establecimiento Chihuahua del propio centro comercial.

Los participantes podrán recoger sus dorsales y camisetas entre los días 2 y 5 de septiembre en Holea, en horario de mañana y tarde. Además, también se entregarán bandanas para quienes deseen participar acompañados de sus mascotas. La organización permitirá igualmente la retirada del material el mismo día de la carrera entre las 8:00 y las 9:00 horas.

Aunque la prueba tendrá carácter participativo y no competitivo, se reconocerá a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos, así como a los tres clubes, asociaciones o equipos que logren una mayor participación.

Como ya es tradición, Holea realizó durante la presentación una ofrenda floral en el Árbol del Donante, un gesto simbólico que sirve para recordar a todas aquellas personas que, incluso en los momentos más difíciles, decidieron regalar vida a los demás.

Los organizadores también quisieron poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios que intervienen en todo el proceso de donación y trasplante, destacando la compleja coordinación que requiere cada procedimiento y el compromiso de los equipos implicados.

Asimismo, agradecieron la labor que desarrollan las asociaciones de pacientes, fundamentales para acompañar a quienes afrontan una enfermedad y para transmitir a la sociedad el verdadero significado de la donación.

Con esta quinta edición, Huelva volverá a convertirse en un punto de encuentro para celebrar la vida, recordar a quienes hicieron posible nuevos comienzos y seguir difundiendo un mensaje que salva vidas: donar órganos es donar futuro.