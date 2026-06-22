El Ayuntamiento diseña un plan de mejora y recuperación del parque de Zafra

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha en los próximos meses un ambicioso plan de mejora y recuperación del Parque Juan Ceada Infantes, conocido popularmente como Parque de Zafra, que incluirá importantes actuaciones de renovación vegetal, mejora de infraestructuras y cambios significativos en los usos que alberga el recinto.

Entre las medidas más destacadas figura la decisión de que los conciertos de las Fiestas de la Cinta dejen de celebrarse en este espacio, así como el traslado de las actividades ecuestres de la Feria de Otoño y del Caballo a la zona portuaria colindante. El objetivo es reducir el impacto que estos eventos tienen sobre la vegetación y favorecer la conservación del parque.

El plan, diseñado durante meses en coordinación con la asociación de vecinos de la zona y que será ejecutado por el área de Infraestructuras y Servicios Públicos, contempla una profunda intervención para recuperar uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital.

Las actuaciones se apoyarán en cuatro grandes ejes. El primero pasa por la realización de un estudio especializado del suelo para detectar las causas que dificultan el crecimiento de la vegetación en algunas áreas del parque, donde se han detectado problemas relacionados con un elevado nivel de PH.

El segundo contempla la renovación integral del sistema de riego, que presenta importantes deficiencias desde hace años, además de su ampliación en aquellas zonas donde actualmente no existe cobertura.

La tercera línea de actuación se centrará en la reforestación y revegetación del parque. El Ayuntamiento prevé reponer árboles perdidos por temporales, incorporar nuevos ejemplares y ampliar la presencia de especies arbóreas, arbustivas y vivaces. También se realizará una resiembra de las praderas de césped y la creación de nuevos parterres.

Por último, se renovarán las zonas infantiles y el mobiliario urbano, mientras que a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) se acometerán mejoras en los recorridos internos del recinto para modernizar su imagen y mejorar su funcionalidad.

Otra de las novedades será el cierre nocturno del parque. El espacio contará con un horario de apertura y cierre definido para favorecer su conservación y evitar actos vandálicos o usos inadecuados durante la noche.

Paralelamente, el Consistorio ha reforzado los servicios de limpieza en la barriada y trabaja junto a varias organizaciones sociales en un plan de atención a las personas sin hogar que habitualmente pernoctan en la zona, con el objetivo de ofrecer una respuesta asistencial coordinada.

Cambios en la Feria de Otoño

El proyecto también afectará a la Feria de Otoño y del Caballo. Tras varias reuniones entre el Ayuntamiento, la Asociación Huelva Ecuestre y la Autoridad Portuaria, se ha acordado trasladar el concurso ecuestre y la ampliación prevista del recinto ferial al espacio portuario situado junto al parque.

La decisión llega después de que la pista deportiva del recinto haya sido completamente rehabilitada durante este año, evitando así que vuelva a utilizarse para actividades ecuestres.

Las casetas permanecerán en el mismo lugar que ocupan desde el traslado de la feria al parque en 2018, aunque el tránsito de caballos y carruajes quedará restringido al perímetro exterior del recinto. De esta forma no podrán circular por las calles interiores de la feria, una medida que busca mejorar la seguridad de los asistentes y reducir el impacto sobre el espacio verde.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento pretende compatibilizar la conservación del Parque de Zafra con la celebración de eventos tradicionales, apostando por un modelo que permita proteger uno de los principales pulmones verdes de la ciudad sin renunciar a su uso ciudadano y festivo.