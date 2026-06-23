La UHU inaugura un Centro de Simulación Clínica Avanzada para reforzar la formación sanitaria

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva ha puesto en marcha un nuevo Centro de Simulación Clínica Avanzada, un espacio diseñado para reproducir situaciones reales del ámbito sanitario con el objetivo de mejorar la formación práctica del alumnado y acercarlo a los escenarios que encontrará en su futuro profesional.

La decana de la Facultad de Enfermería, Ángela Ortega, destacó durante la inauguración que la finalidad de este centro es disponer de “la mejor simulación para instaurar la metodología más adecuada para el aprendizaje”. Para ello, las instalaciones cuentan con diferentes espacios que recrean ámbitos asistenciales como un domicilio, consultas, áreas de hospitalización, pediatría, obstetricia, urgencias y cuidados intensivos, además de salas específicas para el análisis y evaluación de las prácticas realizadas.

Ortega explicó que el proyecto apuesta por el trabajo colaborativo entre distintas titulaciones del ámbito sanitario, fomentando la formación interprofesional desde las primeras etapas académicas. Asimismo, anunció la próxima celebración de una jornada voluntaria de carácter interprofesional y señaló que en septiembre comenzará a funcionar una aplicación destinada a la gestión de los espacios y las simulaciones.

La responsable de la facultad subrayó además que estas instalaciones no solo estarán al servicio de los estudiantes, sino también de los profesionales sanitarios que deseen actualizar o mejorar sus competencias. En este sentido, calificó el nuevo centro como “una suerte, un lujo y una gran oportunidad” para el desarrollo de la formación sanitaria en la provincia.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, puso en valor el esfuerzo realizado por la institución para dotar a sus estudiantes de los mejores recursos posibles. Según explicó, estas aulas permitirán recrear situaciones de emergencia y otros escenarios clínicos con un alto grado de realismo, favoreciendo tanto el aprendizaje práctico como la investigación en metodologías docentes.

El rector enmarcó esta iniciativa dentro de la apuesta estratégica de la Onubense por las titulaciones sanitarias, una línea que ya ha incorporado el grado de Medicina y que aspira a sumar en el futuro estudios como Fisioterapia y Terapia Ocupacional. El objetivo, según señaló, es fortalecer la formación y la investigación sanitaria en conexión con el entorno hospitalario de Huelva y contribuir a la captación y permanencia de profesionales en la provincia.

Rodríguez aseguró que los resultados de esta apuesta sitúan a la Facultad de Enfermería de Huelva como un referente en su entorno, con unas instalaciones que despiertan el interés de otros centros universitarios especializados en ciencias de la salud.