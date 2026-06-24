El Ayuntamiento de Huelva detecta más de 20 kilómetros de itinerarios con barreras

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado el diagnóstico de la ciudad elaborado dentro del proceso de desarrollo del futuro Plan de Accesibilidad Integral, un documento que analiza la situación actual del municipio y detecta importantes retos en materia de movilidad, espacios públicos, edificios municipales, transporte y accesibilidad digital.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, inauguraron unas jornadas celebradas en la Gota de Leche para dar a conocer las conclusiones de esta primera fase del plan.

Miranda destacó que se trata de la primera vez que se trabaja en la ciudad de forma coordinada con asociaciones vecinales y entidades sociales para diseñar una estrategia global de accesibilidad. Según señaló, el diagnóstico confirma la existencia de una base sólida gracias al compromiso institucional y al trabajo realizado en los últimos años, aunque también revela desafíos que deberán abordarse en las próximas fases del proyecto.

Entre las principales conclusiones destaca el análisis de más de 20 kilómetros de itinerarios peatonales y 482 elementos urbanos, donde se han detectado obstáculos en acerados, vados sin pavimento táctil y rampas con pendientes inadecuadas. También se han identificado problemas en plazas de aparcamiento reservadas y paradas de autobús relacionados con la señalización, la accesibilidad física y la información disponible para los usuarios.

El estudio ha incluido además la evaluación de 20 edificios municipales y una playa urbana, constatando la existencia de deficiencias en espacios higiénicos adaptados, aparcamientos accesibles y recorridos interiores.

En el ámbito digital, el informe señala que, aunque la web municipal presenta un nivel medio de accesibilidad, persisten barreras relacionadas con la navegación, el contraste visual, el uso mediante teclado y la accesibilidad de documentos. Asimismo, se han detectado carencias en redes sociales por la falta de subtítulos, textos alternativos y contenidos adaptados para personas con discapacidad visual o cognitiva.

El diagnóstico también recoge la opinión ciudadana a través de una encuesta en la que participaron 853 personas. Entre las principales demandas figuran la mejora del estado de calles y espacios públicos, una mayor accesibilidad en edificios municipales, mejoras en el transporte y una simplificación de los trámites administrativos.

Los resultados han sido elaborados por Illunion Accesibilidad, empresa adjudicataria del proyecto perteneciente al Grupo Social ONCE, a partir del análisis de documentación municipal, entrevistas con responsables de distintas áreas, trabajo de campo y procesos participativos con ciudadanía y colectivos sociales.

Tras esta fase de diagnóstico y participación, el Ayuntamiento iniciará la redacción del Plan de Accesibilidad Integral, incorporando las propuestas recogidas para avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo, accesible y adaptado a las necesidades de toda la población.