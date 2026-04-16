UPA Huelva reparte más de 500 tarrinas de fresas en Valencia para promover el consumo de producto nacional

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva ha llevado a cabo este miércoles una acción promocional en la plaza de Els Pinazos, en Valencia, donde se han repartido de forma gratuita más de 500 tarrinas de fresas con el objetivo de fomentar el consumo de producto nacional.

La iniciativa, organizada con la colaboración de la concejalía de Agricultura del Ayuntamiento valenciano, ha servido también para trasladar a los ciudadanos información sobre las garantías sanitarias y los altos estándares de calidad que cumple la producción agrícola española.

Durante el acto, el concejal de Agricultura, José Gosálbez, ha destacado la importancia de respaldar al sector primario, subrayando que apoyar a los agricultores es clave para garantizar la calidad alimentaria y la sostenibilidad económica.

La acción se enmarca en una campaña de concienciación que pone el foco en el consumo responsable y de proximidad, en un contexto marcado por la competencia de productos importados. En este sentido, se ha incidido en la necesidad de valorar el trabajo del sector agrario nacional y reforzar su papel dentro de la economía.

Con este tipo de iniciativas, UPA busca acercar el producto al consumidor final y reivindicar la importancia de un sector estratégico que genera empleo y contribuye al desarrollo del territorio.