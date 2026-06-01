La UHU se suma al Día Mundial Sin Tabaco con una campaña para alertar del riesgo de vapeadores y cigarrillos electrónicos

La Universidad de Huelva se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco con una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad universitaria para concienciar sobre los riesgos del tabaquismo y del consumo de nuevos productos con nicotina, como los cigarrillos electrónicos o los vapeadores.

La iniciativa, organizada por la Dirección de Salud y Campus Saludable, se ha desarrollado en la Biblioteca Universitaria bajo el lema promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Productos seductores. Intenciones perversas. Desenmascaremos su atractivo”, centrado en advertir sobre las estrategias de marketing utilizadas para captar a nuevos consumidores, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Durante la jornada se ha instalado un punto informativo donde los participantes han podido recibir asesoramiento, material divulgativo y recursos para abandonar el consumo de tabaco. Además, se ha llevado a cabo una acción simbólica consistente en intercambiar cigarrillos y otros productos derivados del tabaco por frutos rojos, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables.

La directora de Salud y Campus Saludable de la Universidad de Huelva, Begoña García Navarro, ha señalado que esta conmemoración representa una oportunidad para reflexionar sobre el impacto del tabaquismo en la salud y para ofrecer herramientas que ayuden a adoptar estilos de vida más saludables.

La campaña también ha puesto el foco en el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos entre la población joven. Según datos de la OMS, los contenidos promocionales relacionados con estos productos acumulan miles de millones de visualizaciones en redes sociales, mientras que diversos estudios alertan de que los adolescentes que utilizan vapeadores tienen más probabilidades de convertirse posteriormente en fumadores habituales.

Desde la Universidad de Huelva se ha recordado además que abandonar el tabaco genera beneficios para la salud prácticamente inmediatos, mejorando la circulación, la función pulmonar y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

La actividad ha contado con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Cuna de Platero y la Biblioteca Universitaria, reforzando el compromiso de la institución académica con la promoción de hábitos saludables, la prevención de adicciones y la creación de entornos universitarios más seguros y saludables.