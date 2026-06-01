El Juan Ramón Jiménez destaca la importancia de reducir el colesterol para prevenir infartos e ictus

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha celebrado las IV Jornadas Multidisciplinares de Hiperlipemias, un encuentro que ha reunido a médicos de familia, cardiólogos, internistas, neurólogos y farmacéuticos para abordar los avances más recientes en la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el control del colesterol.

Bajo el lema “El LDL circulante, mientras más bajo, durante más tiempo y cuanto antes, mejor”, los especialistas han puesto el foco en la necesidad de reducir de forma precoz y mantenida los niveles del denominado “colesterol malo” para disminuir el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus.

La jornada, organizada por la Unidad de Riesgo Vascular y Lípidos del servicio de Medicina Interna, ha estado coordinada por el jefe de este servicio, Francisco Javier Carrasco, quien ha subrayado que el control eficaz de las hiperlipemias requiere un trabajo conjunto entre Atención Primaria, especialistas hospitalarios, laboratorios y servicios de Farmacia.

Durante el encuentro se han analizado estrategias para prevenir el primer evento cardiovascular, prestando especial atención a la hipercolesterolemia familiar y a los avances en la detección precoz de pacientes con alto riesgo. También se han presentado nuevas alternativas terapéuticas, como los inhibidores de PCSK9, el ácido bempedoico, el icosapento de etilo o Inclisiran, un tratamiento inyectable que facilita el control prolongado del colesterol.

Además, las jornadas han abordado la relación entre el exceso de lípidos y la salud cerebral, así como el uso de técnicas avanzadas de imagen cardíaca para personalizar los tratamientos en pacientes con patologías complejas.

Los expertos han insistido igualmente en la importancia de la implicación activa de los pacientes, recordando que la eficacia de cualquier tratamiento depende tanto del seguimiento de la medicación como del mantenimiento de hábitos de vida saludables.

El Hospital Juan Ramón Jiménez reafirma así su apuesta por la actualización científica y el abordaje multidisciplinar de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en la población.