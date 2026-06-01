La reforma de la plaza Padre Genaro y Huerta Mena moviliza más de dos millones de euros

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado la reforma integral de la plaza Padre Genaro, en Isla Chica, y ha sacado a licitación nuevas actuaciones urbanas en Huerta Mena, dos proyectos que suman una inversión superior a los dos millones de euros y que se enmarcan en el plan municipal de mejora de los barrios.

El anuncio lo ha realizado el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, quien ha destacado que estas actuaciones forman parte de la transformación que está viviendo la ciudad. “El objetivo de este equipo de Gobierno es construir el futuro de Huelva desde sus barrios, mejorando la calidad de vida de todos los onubenses y garantizando que ninguna zona de la ciudad quede atrás”, ha asegurado.

La actuación más inmediata será la reforma integral de la plaza Padre Genaro, en Isla Chica, que contará con una inversión de 806.839 euros. El proyecto contempla la renovación completa del pavimento, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de nuevos juegos infantiles y mobiliario urbano, mejoras paisajísticas y una ampliación de los espacios peatonales.

Arias ha señalado que se trata de “una demanda histórica de los vecinos de Isla Chica” y ha destacado que el diseño se ha realizado escuchando las propuestas vecinales. “Hoy podemos decir que, tras años de reivindicaciones, este proyecto ya es una realidad”, ha afirmado.

La previsión municipal es que las obras comiencen en breve y que la plaza pueda estar completamente renovada entre finales de este año y principios de 2027.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de las obras de mejora urbana en Huerta Mena, que supondrán una inversión superior a 1,2 millones de euros. Los trabajos se desarrollarán en varias calles de la barriada y contemplan la renovación de acerados, la reurbanización de espacios públicos, la mejora de zonas comunes y nuevas actuaciones para reforzar la accesibilidad.

Sobre esta intervención, Felipe Arias ha asegurado que se trata de “la mayor apuesta por modernizar Huerta Mena en los últimos veinte años”, añadiendo que el proyecto se ha adaptado a las necesidades planteadas por los propios vecinos para ofrecer “soluciones útiles y consensuadas”.

El portavoz municipal ha recordado además que ambas actuaciones forman parte de un programa más amplio que contempla 25 intervenciones en distintos barrios de Huelva entre 2026 y 2027. Según ha explicado, el Ayuntamiento está desarrollando “el mayor plan de inversión en barrios de la última década”, con más de siete millones de euros procedentes de fondos municipales y europeos.

La Junta de Gobierno también ha adjudicado el contrato para la instalación de toldos en distintas zonas comerciales de la ciudad, unos trabajos que comenzarán en los próximos días para mejorar el confort de comerciantes y clientes durante los meses de verano.