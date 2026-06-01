La UHU reúne a expertos de distintos países en su primer Congreso Internacional de Ingeniería Multidisciplinar

La Universidad de Huelva celebrará del 3 al 5 de junio el I Congreso Internacional de Ingeniería Multidisciplinar, una iniciativa impulsada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que nace con el objetivo de convertir a la institución onubense en un punto de encuentro para investigadores, estudiantes, docentes y profesionales del sector.

El congreso reunirá durante tres jornadas a especialistas de diferentes ramas de la ingeniería y de otras áreas de conocimiento relacionadas con la innovación, la tecnología y el desarrollo industrial, fomentando el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre disciplinas.

La organización destaca que esta primera edición permitirá a la comunidad universitaria participar en un evento científico internacional sin salir de Huelva, facilitando la difusión de trabajos de investigación y el acceso a publicaciones académicas de prestigio.

El programa abordará temáticas muy diversas, desde la ingeniería industrial, energética o minera hasta la innovación docente y la gestión empresarial, con una marcada apuesta por el carácter multidisciplinar. Los trabajos seleccionados serán publicados por la Universidad de Huelva y algunos de ellos formarán parte posteriormente de una publicación internacional.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es acercar este tipo de encuentros a estudiantes y jóvenes investigadores, para lo que se han establecido cuotas reducidas y facilidades de participación.

Además del componente académico, el congreso contará con una importante presencia empresarial. Sectores estratégicos para la provincia como la minería, la industria petroquímica o el hidrógeno verde tendrán protagonismo a través de mesas redondas, encuentros profesionales y espacios expositivos en los que las empresas podrán mostrar proyectos, captar talento y estrechar lazos con el ámbito universitario.

Los organizadores confían en que esta primera edición marque el inicio de una cita estable en el calendario científico, con la aspiración de consolidar a Huelva como un referente nacional e internacional en el ámbito de la ingeniería y la innovación tecnológica.