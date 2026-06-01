La Rábida reunirá a 22 países en el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo

La sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía acogerá los próximos 4 y 5 de junio el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, una cita internacional que reunirá en Huelva a representantes de 22 países iberoamericanos, organizaciones internacionales y entidades de la sociedad civil para abordar los desafíos y oportunidades de la movilidad humana.

El encuentro estará presidido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y forma parte de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el próximo noviembre en Madrid.

Durante las dos jornadas se analizarán las políticas migratorias como herramienta clave para la integración social y económica, así como para la cooperación entre los países de la comunidad iberoamericana. Los participantes revisarán los avances alcanzados desde el Compromiso de Montevideo de 2006 y debatirán nuevas estrategias para afrontar los retos actuales de la movilidad internacional.

Entre los asuntos que centrarán el programa destacan la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, la creación de vías seguras y ordenadas de migración, la inclusión laboral y social en los países de acogida y la lucha contra los discursos de desinformación en torno al fenómeno migratorio.

Además de las delegaciones gubernamentales de 22 países, asistirán representantes de organismos como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), junto a entidades que trabajan directamente con personas migrantes.

La celebración de este foro vuelve a situar a Huelva y a La Rábida como punto de encuentro del diálogo iberoamericano en un año especialmente relevante para la comunidad internacional, coincidiendo con la presidencia española de la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana.