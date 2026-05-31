Más de veinte onubenses participan en la II edición del taller de Lengua de Signos

Un total de 21 onubenses participan en la segunda edición del Taller de Lengua de Signos promovido por el Ayuntamiento de Huelva, una iniciativa que ha regresado este año tras la buena acogida obtenida en su primera convocatoria y que tiene como objetivo fomentar la inclusión y mejorar la comunicación con las personas sordas.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha visitado a los alumnos que participan en esta actividad formativa, que se imparte en el Centro Municipal Lazareto.

Durante el encuentro, la regidora agradeció la implicación de los participantes y destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a construir una ciudad más accesible e inclusiva. Asimismo, puso en valor la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre las necesidades de las personas sordas y facilitar herramientas que favorezcan una comunicación sin barreras.

El Ayuntamiento desarrolla este programa en colaboración con la Asociación Cultural de Personas Sordas, entidad que participa en la organización y desarrollo de las sesiones formativas.

Además de su componente social, desde el Consistorio destacan que la lengua de signos se ha convertido también en una herramienta con creciente proyección profesional. La presencia cada vez mayor de intérpretes en administraciones públicas, empresas, centros educativos y actos institucionales está generando una demanda creciente de personas formadas en este ámbito.

El taller comenzó el pasado 7 de mayo y se prolongará hasta el próximo 11 de junio. Las clases se desarrollan los martes y jueves en horario de tarde, con sesiones de tres horas centradas tanto en el aprendizaje práctico como en la interacción directa.

Desde el área municipal de Servicios Sociales señalan que la demanda para participar ha vuelto a superar ampliamente las plazas disponibles. No obstante, el número de alumnos se ha limitado a 21 para garantizar una atención adecuada y cumplir con los objetivos pedagógicos del curso.

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una formación que combina inclusión social, sensibilización ciudadana y nuevas oportunidades de empleo, contribuyendo a avanzar hacia una ciudad más accesible para todos.