El Centro de la Comunicación expone los periódicos creados por escolares de Huelva

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado una exposición que recoge los trabajos realizados por alumnos de Primaria dentro de los talleres educativos desarrollados durante el presente curso escolar. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 17 de junio, reúne un total de 25 portadas de periódicos elaboradas por estudiantes de distintos centros educativos de Huelva y su provincia.

La iniciativa permite a los visitantes conocer el resultado de una actividad en la que los escolares se convierten en periodistas por un día, aprendiendo de forma práctica cómo funciona una redacción y participando en la elaboración de contenidos relacionados con la actualidad, la creatividad y la comunicación.

La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por alumnos de los colegios Montessori y Reyes Católicos, dos de los centros participantes en esta edición de los talleres.

Durante el acto, la regidora felicitó a los estudiantes por la calidad de los trabajos expuestos y destacó la importancia de acercar el periodismo y la comunicación a las nuevas generaciones. Asimismo, animó a los jóvenes a compartir con sus familias y amigos los periódicos elaborados durante el curso.

La exposición supone además el reflejo de la intensa actividad educativa desarrollada por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida durante el presente año académico. En total, más de 1.500 escolares de Huelva capital y distintos municipios de la provincia han participado en las diferentes propuestas formativas organizadas por este espacio municipal.

Entre las actividades desarrolladas destacan los talleres de creación de periódicos, dirigidos al alumnado de Primaria, así como cursos sobre géneros periodísticos, iniciativas para aprender a hablar en público y sesiones dedicadas a la detección de noticias falsas o fake news, especialmente orientadas a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

El objetivo de esta programación es fomentar el pensamiento crítico, mejorar las competencias comunicativas de los jóvenes y acercarles el funcionamiento de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica y participativa.

La próxima semana concluirán los talleres destinados a escolares correspondientes al curso académico 2025-2026. No obstante, el Centro de la Comunicación mantendrá esta oferta formativa durante los meses de verano para asociaciones, entidades y campamentos que deseen participar en las actividades.

Con esta exposición, el espacio dedicado a la figura de Jesús Hermida vuelve a poner en valor su vocación divulgativa y educativa, acercando el mundo del periodismo a los más jóvenes a través de experiencias prácticas que fomentan la creatividad y el interés por la información.