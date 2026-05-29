El Pleno de Huelva reclama más medios contra el narcotráfico

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este viernes una sesión plenaria marcada por el respaldo institucional a la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y por la aprobación de una importante modificación presupuestaria que permitirá destinar más de 13 millones de euros a nuevas inversiones y mejoras en la ciudad.

Uno de los asuntos más destacados fue la aprobación de dos mociones presentadas por el equipo de Gobierno y VOX en apoyo a la Guardia Civil tras el fallecimiento de los agentes Germán y Jerónimo durante un operativo contra el narcotráfico en la costa onubense. Las iniciativas reclaman al Gobierno central un refuerzo de medios humanos y materiales, cambios en los protocolos de actuación, una reforma del Código Penal para endurecer las penas relacionadas con estas actividades delictivas y el reconocimiento de la profesión de riesgo para los miembros de las fuerzas de seguridad.

Las propuestas contaron con el respaldo del Partido Popular, PSOE, VOX y el concejal no adscrito, mientras que el Grupo Mixto se abstuvo.

Por otro lado, el Pleno aprobó una modificación presupuestaria que permitirá reinvertir más de 13 millones de euros procedentes del remanente positivo de tesorería en diferentes actuaciones para la ciudad. El equipo de Gobierno destacó que estos recursos son fruto de la buena gestión económica municipal y permitirán acometer nuevas mejoras sin comprometer la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

La corporación también dio luz verde a una moción impulsada por el equipo de Gobierno en la que se critica el acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno central con Cataluña. La propuesta denuncia un trato desigual hacia provincias como Huelva, donde siguen pendientes proyectos considerados estratégicos como la alta velocidad ferroviaria, la presa de Alcolea o la ampliación de la A-49.

Entre otros asuntos, se aprobó de manera definitiva la ordenanza reguladora de la pirotecnia, una normativa que ya ha comenzado a aplicarse durante las recientes salidas de las hermandades rocieras de la capital. Asimismo, salieron adelante el Reglamento de la Junta Local de Protección Civil y el Plan de Seguridad y Salvamento de la Playa del Paraje Natural Marismas del Odiel.

Respecto a las propuestas presentadas por la oposición, el Pleno respaldó la moción del PSOE para mejorar la climatización de los centros educativos y garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica en esta materia. También fue aprobada por unanimidad la iniciativa de VOX para incrementar las zonas de sombra en los parques infantiles de la ciudad, así como la propuesta del Grupo Mixto para estudiar la creación de una red de microbuses urbanos.

La sesión estuvo marcada además por la despedida de José Manuel Moreno, quien deja la corporación municipal tras tres años de mandato. El edil recibió el reconocimiento de sus compañeros y del personal municipal en una emotiva despedida.

La alcaldesa, Pilar Miranda, agradeció públicamente su trabajo y dedicación al servicio de la ciudad. Su sustituto será Antonio Jesús Rodríguez Garrido, que tomará posesión de su acta en los próximos días dentro de la reorganización del equipo de Gobierno.