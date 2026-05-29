Huelva tiene ejecutado ya el 80% del dispositivo municipal de desbroce para prevenir incendios

El Ayuntamiento de Huelva tiene ya ejecutado alrededor del 80% del dispositivo municipal de desbroce y saneamiento puesto en marcha para prevenir incendios durante los meses de verano. La campaña, coordinada con el Servicio Municipal de Bomberos, comenzó a finales de abril y se prevé que concluya en las próximas semanas.

Las actuaciones se desarrollan principalmente en las Laderas del Conquero, el Parque Moret, el recinto Colombino y distintos solares de titularidad municipal, espacios que, pese a no estar catalogados como forestales, cuentan con una importante masa vegetal que incrementa el riesgo de incendios durante la época de altas temperaturas.

El objetivo de estos trabajos es minimizar el peligro de propagación del fuego mediante la eliminación de pastos, maleza y vegetación seca, especialmente tras un año marcado por las abundantes lluvias, que han favorecido el crecimiento de la cubierta vegetal.

La campaña incluye desbroces manuales en las zonas de más difícil acceso y la utilización de maquinaria específica para la limpieza de grandes superficies. Además, se están habilitando cortafuegos, pasillos de seguridad y accesos que permitan una rápida intervención de los equipos de extinción en caso de emergencia.

Según ha informado el Consistorio, los trabajos ya han finalizado en el Parque Moret, mientras que continúan en las Laderas del Conquero y en el entorno de la avenida Manuel Siurot, las inmediaciones del CEIP Príncipe de España y el IES Alto Conquero, las traseras de la barriada del Carmen, la calle Pérez Galdós y las avenidas de La Cinta y La Raza.

Uno de los principales objetivos es crear un camino longitudinal que atraviese toda la ladera desde la Cuesta de La Cinta hasta la zona del Mandala, permitiendo el acceso de vehículos de bomberos a parcelas que actualmente presentan dificultades de entrada. Asimismo, se están creando cortafuegos de aproximadamente dos metros de anchura y varias plataformas sin vegetación que actuarán como barreras para frenar el avance de las llamas en caso de incendio.

El dispositivo actúa sobre una superficie cercana a las 100 hectáreas comprendida entre el Alto Conquero, las traseras de las barriadas de Las Colonias y El Carmen, la avenida Pérez Galdós, la avenida de La Cinta y el entorno próximo a Santa Marta, incluyendo el Parque Moret.

Además del desbroce de vegetación, los operarios están retirando residuos acumulados ilegalmente en algunos terrenos, especialmente en las zonas más cercanas a viviendas, donde el riesgo de propagación de un posible incendio resulta mayor.

El Ayuntamiento ha aprovechado para recordar a los propietarios de parcelas privadas su obligación de mantener los terrenos limpios y en condiciones de seguridad, eliminando pastos secos, matorral y residuos que puedan favorecer la aparición o propagación de incendios durante los próximos meses.