Más de 2.500 estudiantes afrontarán la PAU 2026 en la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ultima ya el dispositivo de la PAU 2026, que se celebrará del 2 al 4 de junio con la participación de 2.510 estudiantes procedentes de centros educativos de toda la provincia.

Del total de matriculados, 450 alumnos realizarán además la fase voluntaria de admisión para intentar mejorar su nota de acceso a la universidad.

Las pruebas se desarrollarán en un total de siete sedes distribuidas entre el Campus El Carmen y distintos municipios de la provincia. Cuatro de ellas estarán ubicadas en los aularios Paulo Freire y Galileo Galilei del campus universitario, mientras que el resto se situarán en el IES San Blas, el IES La Palma y el IES La Arboleda.

La fase obligatoria constará de cuatro exámenes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II y la materia troncal correspondiente a cada modalidad de Bachillerato.

La Universidad de Huelva movilizará a más de 200 profesionales entre docentes, personal técnico y administrativo, responsables de sedes, correctores y especialistas de apoyo para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de nuevas sedes en La Palma del Condado y Lepe para mejorar la distribución del alumnado, así como la habilitación de un aula de atención sanitaria para posibles incidencias médicas.

Además, en coordinación con el Distrito Único Andaluz y el resto de universidades públicas andaluzas, se realizarán controles selectivos con detectores de dispositivos electrónicos para prevenir el uso no autorizado de tecnología durante los exámenes.

La Universidad de Huelva también ha reforzado este año sus canales informativos mediante nuevos contenidos en redes sociales y la puesta en marcha de un canal oficial de WhatsApp para informar al alumnado sobre el desarrollo de la PAU y el proceso de admisión.

Las calificaciones provisionales se publicarán el próximo 11 de junio a partir de las 10.00 horas.