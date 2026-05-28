El Infanta Elena expone en Europa sus avances en terapias regenerativas osteomusculares

El Hospital Infanta Elena ha presentado en el XXII Congreso de la European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), celebrado en Praga, su programa de terapias regenerativas osteomusculares, consolidando el trabajo desarrollado en el centro hospitalario onubense en el ámbito de la innovación traumatológica.

El especialista del Servicio de Traumatología del hospital, Ángel Heredia, ofreció una conferencia centrada en las nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de patologías osteomusculares, dentro del principal foro europeo de traumatología y cirugía ortopédica.

La ponencia, titulada “Nuevas fronteras en el tratamiento peritendinoso e intramuscular del colágeno hidrolizado”, permitió mostrar diferentes tratamientos ya implantados en el Hospital Infanta Elena como parte de su práctica asistencial diaria.

Entre las terapias presentadas destacan el plasma rico en plaquetas obtenido del propio paciente, el uso de ácido hialurónico, colágeno hidrolizado y procedimientos de viscosuplementación dirigidos a mejorar la protección y amortiguación de las articulaciones.

Desde el centro hospitalario destacan que estas técnicas permiten en muchos casos retrasar o incluso evitar intervenciones quirúrgicas en patologías degenerativas como la artrosis, además de favorecer recuperaciones más funcionales y menos invasivas.

El hospital subraya que actualmente dispone de un abanico terapéutico actualizado y alineado con las opciones más innovadoras existentes para el tratamiento conservador de lesiones osteomusculares, acercando este tipo de recursos a pacientes de un hospital comarcal.

La participación del Infanta Elena en el programa científico del congreso europeo supone además un reconocimiento al trabajo de actualización y formación continuada de sus profesionales, así como al compromiso del centro con la incorporación de nuevas técnicas asistenciales.