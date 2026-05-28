La biblioteca del Juan Ramón Jiménez llevará el nombre del enfermero David Cordón

La biblioteca del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez lleva desde este jueves el nombre de David Cordón Cano, en homenaje al enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz.

El centro hospitalario ha celebrado un emotivo acto institucional en memoria del sanitario, en el que han participado familiares, compañeros y responsables sanitarios para reconocer su trayectoria profesional y su calidad humana.

El homenaje estuvo presidido por la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, y el director gerente del hospital, Manuel García de la Vega.

Durante el acto se puso en valor el compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de David Cordón, cuya muerte conmocionó profundamente a la comunidad sanitaria onubense tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

Como parte del reconocimiento, el hospital inauguró oficialmente la biblioteca con su nombre, entendiendo que este espacio representa valores ligados al aprendizaje, el compañerismo y el crecimiento profesional que marcaron la trayectoria del enfermero.

Además, se ha instalado una placa conmemorativa en la entrada de la biblioteca como recuerdo permanente a su labor y legado dentro del centro sanitario.

Desde el hospital destacaron que con este homenaje se pretende mantener viva la memoria de David Cordón entre las futuras generaciones de profesionales sanitarios.