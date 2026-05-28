Comienzan los derribos para ampliar el Recinto Colombino hacia la Ría de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado los trabajos de derribo y desalojo previos a la ampliación del Recinto Colombino hacia la ría, una actuación que el equipo de Gobierno considera estratégica para el crecimiento y transformación de la ciudad.

El anuncio lo ha realizado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, quien ha señalado que las obras suponen “un nuevo hito” dentro del desarrollo urbano impulsado por el equipo de Gobierno de Pilar Miranda.

Los trabajos han comenzado con el derribo de muros perimetrales y estructuras principales del espacio, antes de proceder al acondicionamiento de la zona liberada para la futura ampliación del recinto.

Además, el Gobierno municipal llevará al pleno de este viernes una moción para reclamar al Gobierno de España más medios humanos y materiales para la Guardia Civil, así como el reconocimiento de sus agentes como profesión de riesgo.

La iniciativa llega tras el fallecimiento en acto de servicio de los agentes Germán y Jerónimo durante un operativo contra el narcotráfico frente a la costa onubense.

El pleno también debatirá otra moción de rechazo al acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya para desbloquear los presupuestos catalanes, al considerar el Ayuntamiento que supone un “agravio” para la provincia de Huelva en materia de inversiones.

En paralelo, el equipo de Gobierno ha ofrecido a todos los grupos municipales una declaración institucional conjunta de condena a la corrupción y de petición de convocatoria de Elecciones Generales.

La sesión plenaria estará marcada además por la despedida del concejal José Manuel Moreno, que abandona el Ayuntamiento por motivos personales.

Su sustituto será Antonio Jesús Rodríguez Garrido, conocido como Toni Garrido, que asumirá las áreas de Juventud, Educación y Atención al Ciudadano.

Por su parte, Alfonso Castro pasará a encargarse de las competencias de Seguridad Ciudadana y Presidencia.