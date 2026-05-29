Huelva analizará el valor de la formación y el talento en la III edición del Día de la Economía

El Club Cámara de la Cámara de Comercio de Huelva y la Fundación Cajasol celebrarán el próximo 2 de junio la III edición del Día de la Economía, una cita que se ha consolidado como un foro de encuentro y reflexión para empresarios, profesionales y emprendedores interesados en conocer las claves que marcarán el futuro del tejido productivo.

El encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas en La Nao Coworking Digital y se desarrollará bajo el lema ‘Formación + Talento = Éxito empresarial’, una temática que pondrá el foco en la capacitación profesional, el aprendizaje continuo y la gestión del talento como pilares fundamentales para la competitividad de las empresas.

La jornada nace con el objetivo de acercar al tejido empresarial cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la economía, la innovación, la transformación de los modelos productivos y la adaptación a un mercado laboral en constante evolución.

En esta edición, los organizadores quieren destacar el papel estratégico que desempeña la formación en un contexto marcado por la digitalización, la aparición de nuevos perfiles profesionales y la necesidad de que las empresas se adapten con rapidez a los cambios del entorno económico.

Para ello, el programa contará con una mesa redonda integrada por destacados representantes del ámbito formativo y empresarial. Participarán Juan Francisco Álvarez Aquino, Manuel Fernández de Jódar y Marisa Durán Naharro.

El debate estará moderado por Ramón Bullón Guirao, quien abordará junto a los participantes aspectos como las nuevas competencias que demandan las empresas, la necesidad de impulsar la formación especializada, la captación y fidelización del talento y el papel de las escuelas de negocio en la preparación de futuros directivos y emprendedores.

Los organizadores consideran que la formación se ha convertido en un factor decisivo para impulsar la productividad, fomentar la innovación y garantizar la sostenibilidad de los proyectos empresariales, especialmente en un escenario económico cada vez más globalizado y competitivo.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Huelva y la Fundación Cajasol refuerzan su apuesta por generar espacios de conocimiento, intercambio de experiencias y conexión entre empresas, profesionales y futuros emprendedores, consolidando el Día de la Economía como una de las citas de referencia para analizar los retos y oportunidades del tejido empresarial onubense.