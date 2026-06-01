El Infanta Elena alerta de los riesgos del vapeo entre los jóvenes

El Hospital Infanta Elena y la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva (APLH) han unido esfuerzos para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco con una jornada centrada en la prevención del tabaquismo y, especialmente, en los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y jóvenes.

La iniciativa ha incluido mesas informativas, proyección de vídeos de concienciación, colocación de carteles divulgativos y una actividad simbólica de intercambio de frutos rojos por cigarrillos, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables entre pacientes, familiares, profesionales sanitarios y visitantes.

La campaña ha puesto el foco en el aumento del consumo de vapeadores entre la población joven y en la falsa percepción de que estos dispositivos son menos perjudiciales que el tabaco convencional. Los especialistas recuerdan que contienen sustancias potencialmente tóxicas, generan dependencia y pueden provocar problemas respiratorios y cardiovasculares.

La jornada se enmarca en el lema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud, “Desenmascaremos su atractivo”, con el que se pretende alertar sobre las estrategias de marketing dirigidas a captar consumidores jóvenes mediante sabores, diseños llamativos y mensajes difundidos en redes sociales.

Desde la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva han insistido en la importancia de reforzar la prevención desde edades tempranas y de implicar a las familias en la detección y concienciación sobre los riesgos del vapeo.

El Hospital Infanta Elena ha destacado además que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte, relacionado con numerosas patologías respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, por lo que ha reiterado su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención.