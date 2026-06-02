El Día de la Economía pone el foco en la formación y el talento empresarial

Huelva ha acogido este martes la tercera edición del Día de la Economía, una cita impulsada por el Club Cámara de la Cámara de Comercio de Huelva y la Fundación Cajasol que ha reunido a representantes de algunas de las principales escuelas de negocio de Andalucía para analizar los retos del tejido empresarial actual.

Bajo el lema ‘Formación + Talento = Éxito Empresarial’, la jornada se ha celebrado en La Nao Coworking Digital y ha servido para reflexionar sobre la importancia de la cualificación profesional, la formación continua y la captación de talento en un contexto marcado por la transformación tecnológica y los cambios en el mercado laboral.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, destacó que “las empresas que triunfan no son necesariamente las más grandes, sino las mejor preparadas”, subrayando que la formación y el talento se han convertido en factores estratégicos para afrontar los desafíos actuales.

Toscano señaló además que el objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de diálogo útil para empresarios y emprendedores, ofreciendo herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar la competitividad de las organizaciones.

Por parte de la Fundación Cajasol, Juan Francisco Álvarez puso en valor la celebración de este encuentro y destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre expertos, empresas y entidades formativas para impulsar el crecimiento económico de la provincia.

El acto central de la jornada fue una mesa redonda moderada por Ramón Bullón Guirao, director de Marketing del Campus Cámara de Comercio de Sevilla/EUSA, en la que participaron representantes del Instituto de Estudios Cajasol, el Instituto Internacional San Telmo y EOI Andalucía.

Durante el debate se abordaron cuestiones como la evolución de los perfiles profesionales, la necesidad de reforzar la conexión entre formación y empresa, la retención del talento y el papel de las escuelas de negocio en la preparación de líderes capaces de afrontar los nuevos retos económicos.

Con esta tercera edición, el Día de la Economía se consolida como uno de los principales foros de análisis empresarial de la provincia, reuniendo a instituciones, expertos y profesionales en torno a las tendencias que marcarán el futuro económico de Huelva y Andalucía.