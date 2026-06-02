Huelva derriba 17 kioscos abandonados para recuperar espacios públicos

El Ayuntamiento de Huelva ha acelerado el plan de retirada de kioscos abandonados repartidos por distintos puntos de la ciudad y suma ya 17 demoliciones desde el inicio de la actuación, diez de ellas ejecutadas durante 2026 y siete el pasado año.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que el objetivo es “dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos”, eliminando estructuras en desuso que generan problemas de convivencia, inseguridad y dificultades de accesibilidad en los barrios.

Según ha explicado, estas construcciones abandonadas pueden convertirse en focos de ocupaciones irregulares, actos vandálicos o actividades ilegales, además de ocupar espacios destinados al tránsito peatonal e incluso plazas de aparcamiento.

Durante los primeros meses de este año se han retirado kioscos ubicados en zonas como Nuevo Parque, Los Rosales, La Palmera, la Cruz de Mayo, la avenida Cristóbal Colón, la plaza Alejandro Malaspina o las calles Bayona de Galicia, Artesanos, Rocinante y Amadís de Gaula, entre otros puntos de la capital.

La edil ha destacado que el Consistorio trabaja con un inventario cercano al centenar de kioscos y construcciones similares pendientes de retirada, una actuación que se desarrollará de forma progresiva y siempre cumpliendo los trámites administrativos y técnicos necesarios.

Antes de cada demolición, los servicios municipales realizan inspecciones, desconexiones de suministros y posteriores trabajos de adecuación del entorno, incluyendo la retirada de escombros y la reposición de acerados para devolver estos espacios al uso ciudadano.

Las actuaciones más complejas han sido las ejecutadas en los antiguos kioscos de La Palmera y El Ancla, al tratarse de construcciones de fábrica que han requerido medios especializados para su demolición.

Con este plan, el Ayuntamiento pretende recuperar espacios públicos, mejorar la imagen de los barrios y reforzar tanto la seguridad como la accesibilidad en diferentes zonas de Huelva.