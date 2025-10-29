La Universidad de Huelva suspende su actividad presencial por el aviso rojo de lluvias

La Universidad de Huelva ha anunciado la suspensión de toda la actividad presencial prevista para hoy, 29 de octubre de 2025, tras la declaración del aviso rojo por lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La decisión se ha adoptado en coordinación con la Delegación del Gobierno de Andalucía, que ha remitido un SMS de emergencia a la población, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de estudiantes, profesorado y personal de la institución.

Desde la Onubense se ha recomendado evitar desplazamientos durante las horas críticas del temporal, especialmente a quienes aún no se hayan trasladado a los campus universitarios. Aquellas personas que ya se encuentren en las instalaciones podrán permanecer en ellas a resguardo hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

La Universidad ha destacado que, desde la tarde de ayer y durante toda la noche, ha mantenido una estrecha coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades competentes, siguiendo en todo momento sus indicaciones.

El equipo de gobierno de la UHU ha lamentado las molestias ocasionadas por esta medida, pero ha subrayado que la prioridad absoluta es la seguridad de toda la comunidad universitaria, instando a mantenerse informados por los canales oficiales ante la evolución del temporal.