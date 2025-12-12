El Puerto de Huelva celebra su Día con reconocimientos al Ayuntamiento de la capital, Atlantic Copper y la Asociación Española Contra el Cáncer

El Puerto de Huelva ha celebrado este viernes el acto conmemorativo del Día del Puerto, una cita que pretende estrechar lazos con la sociedad onubense y poner en valor la aportación de la institución portuaria al desarrollo económico, social y patrimonial de la provincia. Durante el evento se han entregado las tradicionales Menciones Especiales, que este año han recaído en el Ayuntamiento de Huelva, la empresa Atlantic Copper y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Huelva.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha presidido el acto acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, y el director del Puerto, Alfonso Peña, además de representantes institucionales, empresas de la comunidad portuaria y colectivos sociales. En representación de las entidades reconocidas han participado Macarena Gutiérrez, consejera delegada de Atlantic Copper, y Gloria Puy, presidenta de la AECC en Huelva.

Santana ha recordado que el Día del Puerto conmemora la creación, hace 152 años, de la Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, origen de la actual Autoridad Portuaria. En su intervención ha subrayado “la estrecha relación entre el puerto y la ciudad”, destacando la importancia histórica de la actividad portuaria en el desarrollo de Huelva y la transformación urbana impulsada en los últimos años, con actuaciones como la recuperación del entorno del Monumento a Colón, la Fuente de las Naciones Americanas o la rehabilitación de los muelles históricos.

Día del Puerto de Huelva.

Menciones Especiales 2025

Ámbito institucional – Ayuntamiento de Huelva

El Puerto reconoce al Consistorio onubense por su apoyo a los proyectos de la zona de servicio y su papel en la dinamización de la integración Puerto-Ciudad. La alcaldesa ha agradecido la distinción, que asume “como una invitación a seguir trabajando juntos” en el crecimiento de Huelva.

Ámbito empresarial – Atlantic Copper

La empresa metalúrgica ha sido distinguida por su contribución al desarrollo económico y, especialmente, por su apuesta por la economía circular. Santana ha destacado el proyecto CirCular, pionero en Europa, que supone una inversión de 450 millones y permitirá tratar hasta 60.000 toneladas de residuos electrónicos al año para recuperar metales estratégicos. El presidente del Puerto ha dedicado unas palabras de recuerdo al periodista Ismael Gaona, recientemente fallecido.

Ámbito social – Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Huelva

El reconocimiento subraya la labor que la entidad realiza desde 1960 en el acompañamiento y atención a pacientes y familias afectadas por el cáncer. Santana ha agradecido a técnicos y voluntarios “su compromiso y dedicación” en esta tarea esencial para la sociedad onubense.

El secretario general del Puerto, Javier Capitán, ha dado lectura al acta del Comité de Dirección, que aprobó las menciones por unanimidad el pasado 1 de diciembre.

Día del Puerto de Huelva.

El acto ha concluido con una actuación musical del artista onubense José Luis Pérez-Vera, poniendo el broche final a una jornada de celebración y reconocimiento en el Puerto de Huelva.