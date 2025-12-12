La constructora de la Plaza Mayor liberará 80 plazas de aparcamiento durante la campaña navideña

La empresa Onlyparking, responsable de las obras de la futura Plaza Mayor de Huelva, habilitará desde este viernes 80 plazas de aparcamiento en el solar del antiguo Mercado del Carmen con motivo de la campaña navideña. La decisión llega tras la petición trasladada por los comerciantes de la zona al Ayuntamiento, que ha estudiado su viabilidad junto a los técnicos municipales y la constructora.

Para hacer posible la apertura temporal de estas plazas, la empresa retranqueará el vallado de seguridad y concentrará los trabajos en un área específica del solar mientras continúan las actuaciones de Aguas de Huelva y el derribo de las viviendas del perímetro. Todo ello, subraya el Consistorio, sin comprometer la seguridad de peatones ni vehículos.

El área de Movilidad ha delimitado las 80 plazas y ha habilitado una entrada y salida específicas dentro del perímetro vallado.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha destacado el carácter dialogado de la medida: “Es una decisión consensuada entre la empresa y los comerciantes, que nos habían planteado la necesidad de incrementar las plazas disponibles en unas fechas de gran volumen de ventas y alta afluencia para disfrutar del alumbrado navideño”. Arias ha agradecido a Onlyparking “su sensibilidad y voluntad de colaborar”.

La medida permanecerá activa durante toda la campaña navideña, siempre que los trabajos lo permitan. Arias ha recordado que se trata de un proyecto complejo, pero que se seguirá atendiendo la demanda comercial “en la medida en que sea compatible con las necesidades de la obra”.

El concejal también ha señalado el buen ritmo de las actuaciones, con avances en las demoliciones del entorno, trabajos iniciales de Aguas de Huelva y la espera de que Endesa ejecute su parte para iniciar la fase más visible: la excavación del aparcamiento subterráneo.

Estas 80 nuevas plazas se suman al aparcamiento gratuito habilitado junto al Muelle del Tinto, que desde el 27 de noviembre ofrece más de 300 plazas en colaboración con el Puerto de Huelva. La combinación de ambos espacios supone más del doble del número de aparcamientos existentes originalmente en el solar del antiguo Mercado del Carmen.

Un proyecto transformador para el centro

La futura Plaza Mayor de Huelva prevé un gran espacio público de más de 6.200 metros cuadrados, concebido como punto de encuentro urbano con diseño clásico, soportales comerciales y de hostelería, edificios de tres plantas más ático y un aparcamiento subterráneo que ocupará toda la superficie.

El proyecto integra áreas de estancia con arbolado, jardineras, bancos tipo Huelva y farolas fernandinas, además de conservar el edificio histórico de la Casa de la Chanca, del siglo XIX, como elemento de conexión con el casco histórico.