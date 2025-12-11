Una jornada sobre transición ecológica y transformación digital analiza necesidades formativas en Huelva y Algarve

La Cámara de Comercio de Huelva, junto con la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha celebrado hoy una jornada centrada en las necesidades formativas del territorio onubense y del Algarve portugués, en el marco del Proyecto Eures-Transfronterizo ‘Andalucía-Algarve’. El encuentro ha abordado la transición ecológica y la transformación digital como ejes fundamentales para el desarrollo económico y laboral de la región.

Durante la jornada, se ha llevado a cabo la firma del Protocolo General de Actuación por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con 11 nuevas empresas y entidades de Huelva, que se incorporan a la red de trabajo del proyecto Eures-T para apoyar su desarrollo y consolidación.

Asimismo, se ha presentado a los asistentes el análisis del Observatorio de Empleo, que proporciona datos actualizados sobre las demandas formativas y profesionales en ambos territorios.

En el acto de apertura han intervenido destacados responsables institucionales, entre ellos Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Juan Carlos Duarte, delegado territorial de Empleo, y María José Márquez, representante del Observatorio Transfronterizo del SAE, quienes han destacado la importancia de fomentar la cooperación transfronteriza y adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral actual.

La jornada ha servido también para fortalecer los lazos entre empresas, administraciones y entidades educativas, con el objetivo de impulsar la formación en sectores estratégicos vinculados a la sostenibilidad, la digitalización y la innovación.