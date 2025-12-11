Huelva celebra una Jornada de Envejecimiento Activo para fomentar bienestar y participación de las personas mayores

Huelva acogió esta tarde en el Centro Municipal La Morana la Jornada de Envejecimiento Activo, un evento organizado por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur, que reunió a representantes de asociaciones de personas mayores de la ciudad y provincia.

La actividad, enmarcada dentro del compromiso de Huelva como Ciudad Amigable con las Personas Mayores, tuvo como objetivo promover la participación, la salud y el bienestar de los mayores, poniendo en valor su experiencia y aportación social. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó la importancia de reconocer a quienes han construido la memoria colectiva de la ciudad y subrayó que “los mayores tienen un enorme potencial social y su participación es indispensable para construir la Huelva que todos deseamos”.

Por su parte, Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur, destacó la necesidad de respaldar iniciativas que fomenten la salud, la dignidad y el talento de las personas mayores. “Apostar por un envejecimiento activo no es solo una responsabilidad social: es una forma de honrar nuestra propia historia y de trazar un futuro más humano”, afirmó.

La jornada incluyó una ponencia sobre ‘El reto de envejecer bien en el siglo XXI’, impartida por Javier García Pereda, especialista en nutrición y colaborador del programa Salud al Día de Canal Sur. Además, se celebró un coloquio titulado ‘Testimonios y experiencias de mayores que inspiran’, con la participación de Rocío Muñoz, presidenta de AFA Huelva, asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias. El encuentro concluyó con una merienda de convivencia amenizada por el Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva.

La jornada también sirvió para recordar que el Ayuntamiento, integrado en la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, está trabajando junto con la Universidad de Huelva en la elaboración de un Plan de Acción para mejorar la calidad de vida de los mayores, siguiendo la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La iniciativa busca crear entornos físicos y sociales amigables, evaluar necesidades y planificar acciones que se revisarán en ciclos de cinco años.

Los interesados en participar en este estudio pueden dirigirse al área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, enviar un correo a participacion.ciudadana@huelva.es o solicitar información a través de las asociaciones ciudadanas.