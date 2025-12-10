La excelencia formativa en amiloidosis del Hospital Juan Ramón Jiménez se extiende a nivel nacional

La excelencia del Programa RecepTTor de estancias formativas en la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha despertado un notable interés en el ámbito sanitario nacional. Su éxito ha propiciado que este modelo pionero vaya a ser adoptado por otros centros hospitalarios del país.

Este programa intensivo de inmersión teórico-práctica, coorganizado por la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS) y diseñado por profesionales del propio hospital, tiene como objetivo formar en profundidad a médicos especialistas en el complejo abordaje de la amiloidosis, también conocida como enfermedad de Andrade. Su finalidad es mejorar la capacidad diagnóstica y la atención a los pacientes afectados por esta patología de difícil detección.

El modelo formativo, considerado vanguardista por su enfoque multidisciplinar, será exportado a hospitales de gran prestigio que cuentan con una alta prevalencia de casos y unidades especializadas. En concreto, implementarán esta metodología los hospitales Son Llàtzer de Mallorca —ubicado en el principal foco endémico del país—, Puerta de Hierro en Madrid, Bellvitge y Vall d’Hebron en Barcelona, así como el Hospital de Salamanca, que se suman a la experiencia del Juan Ramón Jiménez.

La expansión del modelo coincido con la celebración de la segunda edición del Programa RecepTTor, realizada recientemente en el Hospital Juan Ramón Jiménez. En esta ocasión han participado cardiólogos, neurólogos, internistas y médicos de familia procedentes de centros andaluces y extremeños, reflejando la necesaria colaboración entre especialidades para atender adecuadamente a estos pacientes.

El objetivo principal del programa es alcanzar un elevado conocimiento de la enfermedad, dada la complejidad de su diagnóstico y la importancia de una detección temprana. La identificación precoz es determinante para iniciar cuanto antes un tratamiento que puede modificar de manera drástica el curso y pronóstico de la enfermedad.

El curso se estructura en una primera fase teórica centrada en el diagnóstico y tratamiento, seguida de una parte práctica que incluye la asistencia a consultas especializadas de neurología, oftalmología, neurofisiología clínica, ecocardiografía, medicina interna y cardiología especializada en amiloidosis, así como visitas a los servicios de medicina nuclear, farmacia hospitalaria y a la propia Fundación FABIS.

De la mano de los expertos de la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis del Hospital Juan Ramón Jiménez —reconocidos a nivel mundial en esta materia—, los profesionales participantes adquieren un conocimiento avanzado y directo de la patología, complementado con el contacto con pacientes. Esta experiencia pretende ser trasladada posteriormente a sus centros de origen para mejorar la atención en toda España.