El Ayuntamiento de Huelva anuncia 42 nuevas plazas de Empleo Público para 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha hecho oficial su Oferta de Empleo Público 2026, que contempla la convocatoria de 42 plazas en distintos ámbitos de la administración municipal. De estas, 28 serán de acceso libre, 11 de promoción interna, y 2 estarán reservadas para personas con discapacidad. Además, 17 plazas se destinarán a reforzar los servicios de seguridad, tanto en la Policía Local como en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

La concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha señalado que esta convocatoria supone un paso adelante en la modernización y fortalecimiento de los servicios municipales, asegurando una atención más eficiente y de calidad a los ciudadanos. “Invertir en empleo público es invertir en una administración más ágil, cercana y eficaz”, ha asegurado.

Entre las plazas convocadas, destacan:

Auxiliar administrativo y alguacil , reservadas a personas con discapacidad.

Reforzamiento de seguridad : un médico, un oficial y cuatro subinspectores del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento; un inspector, dos subinspectores, un oficial y siete policías locales.

Otras áreas administrativas y técnicas : tres técnicos de Administración General, seis auxiliares administrativos, dos inspectores polivalentes, dos porteros, dos alguaciles y un conductor.

Especialidades: técnico auxiliar informático, técnico cultural y de Archivos y Bibliotecas, ingeniero técnico industrial, dos músicos para la Banda Municipal, inspector de rentas e inspector de obras.

Cada convocatoria se publicará a lo largo del año conforme a la normativa vigente, ofreciendo oportunidades laborales estables y de calidad, fomentando la igualdad en el acceso al empleo público y contribuyendo al desarrollo y bienestar de la ciudad de Huelva.