La Junta de Andalucía impulsa la campaña del juego y juguete no sexista y no violento, que celebra 30 años

El delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad,, junto a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM),, han presentado la campaña del juego y juguete no sexista y no violento 2025, que este año celebra su 30 aniversario bajo el lema

La iniciativa busca sensibilizar a familias y docentes sobre la importancia de regalar y jugar sin estereotipos de género ni contenidos violentos, fomentando la igualdad, el respeto y el desarrollo emocional de los niños y niñas.

Borrero destacó que “los niños y niñas aprenden no solo jugando, sino también observando cómo actuamos. Si el ejemplo contradice el juguete, el aprendizaje se debilita. El juego es una vía poderosa de aprendizaje, pero no es autónoma. El ejemplo es el regalo más importante que podemos ofrecer”.

Por su parte, Sánchez Perera subrayó que “los juguetes y los juegos no tienen género, no están prediseñados para niñas o para niños. Es fundamental que la infancia juegue con todo aquello que le ayude a construir su personalidad, en libertad y sin limitaciones. Sin conciliación ni corresponsabilidad, no hay igualdad”.

La campaña, desarrollada por la Consejería de Inclusión Social a través del IAM, pretende educar a través del juego, generando entornos de libertad, diversidad y desarrollo emocional pleno, y promover un modelo educativo que fomente la igualdad de género desde la infancia.