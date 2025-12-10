La Diócesis de Huelva promulga los Estatutos del nuevo Voluntariado Diocesano

La Diócesis de Huelva ha dado un paso significativo en la promoción del compromiso cristiano con la aprobación y promulgación de los Estatutos del Voluntariado Diocesano, una nueva normativa que ordena, impulsa y acompaña la acción solidaria y evangelizadora que centenares de fieles desarrollan en parroquias, delegaciones y entidades de toda la provincia.

Los Estatutos, revisados y aprobados por el Consejo Episcopal, el Consejo del Presbiterio y el Consejo de Pastoral Diocesano, han sido promulgados por el Obispo de Huelva tras pasar también por el análisis de la normativa civil —con especial atención a la Ley Andaluza de Voluntariado— y de la legislación canónica. El texto entrará en vigor un mes después de su publicación oficial, y su correcta aplicación será supervisada por las Delegaciones Diocesanas competentes.

La creación del Voluntariado Diocesano responde a la voluntad de articular un servicio estable que exprese la caridad pastoral y el compromiso misionero de la Iglesia onubense. Su labor se proyectará en tres ámbitos esenciales de la misión eclesial: enseñanza, santificación y servicio pastoral. Los voluntarios desarrollarán tareas de acompañamiento a personas vulnerables, apoyo a actividades parroquiales y acciones solidarias, siempre desde una identidad plenamente eclesial.

El documento regula la naturaleza, fines y ámbito de actuación de este voluntariado, centrado en promover el compromiso cristiano, favorecer la participación en la vida diocesana y fomentar la evangelización y la acción social. También recoge los principios inspiradores: espíritu cristiano, servicio gratuito, solidaridad, comunión, formación continua, responsabilidad, respeto y confidencialidad.

Asimismo, los Estatutos detallan los derechos y deberes de los voluntarios, garantizando su dignidad, protección, formación y participación, y subrayando la responsabilidad del servicio, la discreción, el respeto a los destinatarios y la integración en la vida pastoral de la Diócesis.

La estructura del nuevo Voluntariado Diocesano se articulará a través de una Oficina Diocesana, presidida por un Director nombrado por el Obispo, y apoyada por un Secretario, un Tesorero, un Equipo de Coordinación por áreas pastorales y una Asamblea de Voluntarios como espacio de encuentro, diálogo y discernimiento comunitario. Cada órgano tendrá funciones definidas para asegurar un funcionamiento transparente y eficaz, en sintonía con los planes pastorales de la Diócesis.

El proceso de incorporación se realizará mediante un compromiso formal, sin relación laboral, y requerirá una formación inicial y continua que garantice la calidad del servicio prestado.

Con esta normativa, la Diócesis de Huelva reafirma su compromiso con los numerosos hombres y mujeres que, movidos por la fe, entregan su tiempo y capacidades al servicio de los demás, convirtiéndose en testigos vivos de la caridad cristiana en la sociedad onubense.