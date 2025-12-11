La última macrocolecta de sangre y plasma de 2025 se traslada a la Gran Vía

La sede de la Delegación de Donantes Huelva, situada en la Gran Vía número 6, acogerá los próximos 16 y 17 de diciembre la última macrocolecta de sangre y plasma de este año. La tradicional cita, que habitualmente se realizaba en la Casa Colón, se traslada temporalmente por las obras de reforma integral que se están llevando a cabo en dicho edificio.

La colecta se desarrollará en horario de 16:00 a 21:00 horas, abierta a toda la ciudadanía. Se instalarán 16 puestos de donación para atender simultáneamente a numerosos participantes, con un equipo de 18 profesionales compuesto por médicos, enfermeras, celadores, técnicos de laboratorio y personal de promoción.

Esta iniciativa es clave para garantizar las reservas de sangre y plasma de los hospitales onubenses antes del periodo navideño, cuando las donaciones suelen disminuir mientras aumentan las necesidades médicas. La sangre es un medicamento que no puede fabricarse, por lo que la donación resulta esencial para intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos que requieren transfusiones. La provincia necesita unas 80 donaciones diarias para cubrir la demanda hospitalaria.

Los requisitos para participar son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud y un peso mínimo de 50 kilogramos. Cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, mientras que las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4 veces al año, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. El plasma puede donarse cada 15 días.

El Centro de Transfusión hace un llamamiento a donantes habituales y a quienes quieran participar por primera vezpara que se sumen a este acto de solidaridad, reforzando la disponibilidad de componentes sanguíneos esenciales durante las fiestas.

Esta macrocolecta ofrece una oportunidad única de colaborar con un gesto sencillo y solidario, contribuyendo directamente a salvar vidas en Huelva.