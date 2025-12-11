EMTUSA condena las agresiones a sus conductores y hace un llamamiento al respeto

La Dirección de EMTUSA ha emitido un comunicado tras los recientes incidentes ocurridos en el servicio de transporte urbano de Huelva, en los que dos conductores han sufrido agresiones mientras desempeñaban su trabajo.

La compañía ha condenado “enérgicamente” estos hechos y ha mostrado su apoyo total a los trabajadores afectados, recordando a las personas usuarias que el Reglamento técnico de prestación de servicios públicos de transporte de viajeros prohíbe expresamente cualquier forma de agresión o maltrato hacia el personal.

EMTUSA ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para actuar con respeto hacia los trabajadores, subrayando que estas personas se dedican a garantizar un servicio público seguro y de calidad para todos los ciudadanos de Huelva.

Comunicado Emtusa

En palabras de la empresa: “¡Ninguna agresión tiene justificación!”, destacando la importancia de preservar un entorno seguro y cordial tanto para conductores como para usuarios del transporte urbano.

El comunicado se produce tras la reciente difusión de agradecimientos públicos a dos conductores, un gesto que, según la empresa, ha coincidido con un aumento de incidentes, lo que ha motivado la necesidad de recordar la obligación de respeto hacia el personal de EMTUSA.

EMTUSA insiste en que la convivencia y la seguridad son imprescindibles para mantener un transporte urbano eficaz y sin riesgos para empleados ni pasajeros.