La tradicional zambomba flamenca municipal llena de arte y magia Plaza Houston

La Plaza Houston se convirtió anoche en el epicentro del ambiente navideño onubense con la celebración de la tradicional zambomba flamenca municipal, una cita que volvió a congregar a numerosos vecinos y visitantes en una velada cargada de música, compás y el calor propio de estas fiestas.

El público disfrutó de un espectáculo lleno de arte protagonizado por un destacado elenco de artistas locales, integrado por Vicente Redondo "El Pecas", Antonia Cortés "La Potoka", Las Hermanas Cruz, Juanito Moliner, Alba Amaya, Luca de Mada, Ángel Vega, Felipe Redondo y Vicente Redondo, que ofrecieron una actuación muy aplaudida y que volvió a poner en valor el talento flamenco de Huelva.

La actividad forma parte de la III Ruta de Zambombas, una programación especial navideña que está llevando actuaciones tradicionales a distintos puntos de la ciudad durante estas semanas festivas. La agenda completa puede consultarse a través de la web municipal de Navidad.